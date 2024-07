Impas w Małopolsce trwa. Zaskakujące wyniki głosowania

Pat w Małopolsce. Znów nie wybrano marszałka województwa

- Jest to rzecz dość niezwykła, że z jednego klubu, jednego środowiska są zgłoszone dwie kandydatury. To szczególny prezent dla kolegów z Platformy i PSL, którzy mieli nie zgłaszać swojego kandydata i ten plan jest realizowany - mówił Kmita.

Poniedziałek, 8 lipca jest ostatnim dniem na wybór marszałka i zarządu województwa . Jeśli nie stanie się to w tym terminie, Małopolskę czekają przedterminowe wybory do sejmiku .

Głosowanie nad wyborem marszałka jest tajne i nie wiadomo, kto wyłamuje się partyjnej dyscyplinie. - Zwracam się do 21 radnych wybranych z list PiS. Jeżeli nie zostanie wybrany pan Kmita, to tylko przez zdradę co najmniej dwóch naszych radnych. We wszystkich debatach nie było odważnych, którzy by się przyznali, wszyscy opowiedzieli się za kandydaturą pana Kmity - mówił jeden z radnych PiS Bogdan Pęk.