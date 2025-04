W poniedziałek rano alerty IMGW pierwszego stopnia związane z przymrozkami objęły wszystkie województwa, z wyjątkiem zachodnich części zachodniopomorskiego, dolnośląskiego i większości lubuskiego. We wszystkich innych rejonach trzeba się liczyć z mrozem w nocy.

Pogoda nie poprawi się przez kilka najbliższych dni. Jak podkreślają synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej "przez większość tygodnia do Polski będą napływać z północnego zachodu oraz północy chłodne i wilgotne masy powietrza polarnego morskiego lub arktycznego morskiego" - czytamy w serwisie imgw.pl.

Jak podkreślają eksperci, nocami w wielu miejscach kraju panować będzie niewielki mróz, jednak w drugiej połowie tygodnia od zachodu temperatury po zmroku będą "stopniowo wzrastać powyżej zera stopni". Na większe ocieplenie trzeba będzie jednak poczekać najpewniej do niedzieli .

W najbliższym czasie musimy się więc pogodzić z nocnymi przymrozkami. Obecnie związane z tym ostrzeżenia obejmują prawie całą Polskę, z wyjątkiem jego zachodniej części. W większości województw lokalnie temperatura może spaść do -2 st. C, a przy gruncie do -4 stopni Celsjusza.