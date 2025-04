"Właśnie podpisałem zawiadomienie do prokuratury na posła Goska. Nikt nie będzie groził mi i moim najbliższym , ani nic na mnie wymuszał. Nikt nigdy!" - napisał pod zdjęciem, na którym pochyla się nad dokumentami. Taki zamiar zapowiadał już wcześniej, ujawniając przyczyny.

"Poseł Gosek z Prawa i Sprawiedliwości straszy moją rodzinę i mnie , że zajmą się nami służby specjalne, a on tego dopilnuje, że będę siedział" - napisał pod nagraniem. "Czy się przestraszyłem i przestanę rozliczać PiS? Nigdy w życiu! " - dodał.

"Odsłuchaj sobie nagrania" - napisał, wyliczając, co jego zdaniem powiedział: 1. Doprowadziliście do bezprawnego pozbawienia wolności posła Zbigniewa Ziobry (art. 189 KK) 2. Służby nigdy nie powinny dać zgód do ściśle tajnych dla członków komisji. 3. Lepiej zajmij się Rodziną, tak jak musi zajmować się nią minister Ziobro”.