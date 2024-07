Radny z PiS Józef Gawron zgłosił kandydaturę Piotra Ćwika na marszałka województwa małopolskiego. Oznacza to, że w głosowaniu zmierzy się on z nominantem Jarosława Kaczyńskiego Łukaszem Kmitą, który o to stanowisko ubiega się po raz piąty. - Jest to rzecz dość niezwykła, że z jednego klubu, jednego środowiska są zgłoszone dwie kandydatury. To szczególny prezent dla kolegów z Platformy i PSL - ocenił Kmita.