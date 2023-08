Dom jednorodzinny, obok warsztat samochodowy, a nad nim blok liczący kilka pięter. Taki budynek znajduje się przy ul. Centralnej 57 niedaleko skrzyżowania z ul. Nowohucką w sąsiedztwie centrum handlowego. Dojść można tutaj wąską wyasfaltowaną drogą. To właśnie tutaj znajduje się niecodzienna konstrukcja. Nad domem jednorodzinnym i warsztatem samochodowym inwestor wybudował blok, choć od początku miejscy urzędnicy byli temu przeciwni. Budowa , pomimo kolejnych nakazów rozbiórki, została ukończona.

Spór zaczął się w 2012 r. To właśnie wtedy do wydziału architektury i urbanistyki urzędu miasta Krakowa trafił wniosek inwestora. Ten chciał uzyskać pozwolenie na "nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku warsztatu samochodowego". Przekonywał, że chodzi o budowę pomieszczeń usługowych. Zgody jednak nie otrzymał. Nie przeszkodziło mu to jednak w prowadzeniu prac.