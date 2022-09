Budynek znajduje się przy ul. Centralnej 57 niedaleko skrzyżowania z ul. Nowohucką w sąsiedztwie centrum handlowego. Dojść można tutaj wąską wyasfaltowaną drogą. To właśnie tutaj znajduje się niecodzienna konstrukcja. Nad domem jednorodzinnym i warsztatem samochodowym inwestor wybudował blok, choć od początku miejscy urzędnicy byli przeciwni. Budowa, pomimo kolejnych nakazów rozbiórki, jest na ukończeniu. Spór zaczął się w 2012 r. To właśnie wtedy do wydziału architektury i urbanistyki urzędu miasta Krakowa trafił wniosek inwestora. Ten chciał od urzędników uzyskać pozwolenie na "nadbudowę, przebudowę i rozbudowę budynku warsztatu samochodowego". Przekonywał, że chodzi o budowę pomieszczeń usługowych. Zgody jednak nie otrzymał.

Negatywna decyzja nie przeszkodziła w budowie

Negatywna decyzja nie przeszkodziła jednak inwestorowi w rozpoczęciu prac budowlanych. Prace na pewien czas stanęły, aby przyspieszyć wraz z nadejściem pandemii koronawirusa. Pozwoliły na to przepisy o przeciwdziałaniu epidemii, które dały zielone światło do budowania bez zezwolenia i wbrew planom zagospodarowania przestrzennego. Ustawa obowiązywała od marca do września 2020 r.

Tuż przed końcem obowiązywania przepisów inwestor złożył wniosek o dokończenie budowy. Przekonywał on bowiem, że budynek stanie się magazynem do przechowywania środków ochrony osobistej. Z kolei mieszkania będą miejscami izolacji dla osób chorych na koronawirusa. Po złożeniu pisma robotnicy rozpoczęli prace wykończeniowe. Zamontowane zostały okna, a jakiś czas temu otynkowano budynek.

Prawna batalia

Sprawa budowy przy ul. Centralnej od lat jest znana w krakowskim urzędzie. Urzędnicy przyznają jednak, że mają związane ręce. Podczas kontroli nadzoru budowlanego stwierdzono szereg uchybień. W sumie w tej sprawie prowadzone były dwa oddzielne postępowania. Jedno dotyczyło rozbudowy zadaszenia, a drugie — wybudowania trzykondygnacyjnego budynku. Pierwsza sprawa zakończyła się w styczniu 2017 r. nakazem rozbiórki. W drugim postępowaniu już w lipcu 2016 r. nadzór budowlany wydał podobną decyzję. Od wyżej wymienionych decyzji inwestor wniósł odwołania do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Ten uchylił wcześniejszą decyzję i nakazał ją ponownie rozpatrzeć.

Na decyzję wpływ miało unieważnienie przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) planu miejscowego z 2013 r. dla tego rejonu Krakowa. NSA unieważniło go w kwietniu 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie ponownie rozpatrując sprawę, decyzją z dnia 15 marca 2019 r. nakazał rozbiórkę nadbudowanej i rozbudowanej części zespołu obiektów budowlanych zlokalizowanych przy ul. Centralnej 57 w Krakowie. Od tej decyzji ponownie złożono odwołanie do Małopolskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie. Ten wciąż nie podjął decyzji w tej sprawie.

