Głosowanie nad poselskim projektem uchwały o "zmianach" w TVP i innych mediach publicznych odbyło się we wtorek wieczorem.

Kluczowy moment obrad Sejmu poprzedziły dwa "błyskawiczne" głosowania. Politycy koalicji rządzącej większością głosów skierowali projekt uchwały do drugiego czytania, a po krótkiej debacie także do trzeciego czytania.

Uchwała o TVP. Sejm zdecydował

Głosowanie poprzedziła często emocjonalna debata w Sejmie. - Media trzeba przywracać zgodnie z Konstytucją, z prawem. (...) Jeżeli ktoś myśli, że ja jestem przekonany, że ci dziennikarze to są tępi ludzie, to się myli. To są zawodowcy, tylko nie dziennikarze - bronił uchwały przedstawiciel posłów wnioskodawcó Bogdan Zdrojewski.