- List do świętego Mikołaja napisałem już jakiś czas temu i nie wiem, czym to się skończy na święta. Trudno mi jest powiedzieć, czy na święta włączę telewizję publiczną i nie zobaczę gruczołu jadowego, nabrzmiałego i tętniącego, tylko obiektywny przekaz - stwierdził Szymon Hołownia.

- Trudno jest mi sobie wyobrazić, że pewne rzeczy mogłyby zwlekać. Z drugiej strony czekamy na to osiem lat, to poczekamy jeszcze, tydzień, dwa tygodnie, czy miesiąc, jeżeli będzie trzeba - dodał.

Marszałek Sejmu podkreślił, że zależy mu na tym, aby cały proces odbył się "spokojnie i zgodnie z prawem". Jednocześnie zaznaczając, że nie chce składać konkretnych deklaracji co do terminu zmian.

Zmiany w TVP. Bogdan Zdrojewski: Chcemy zdążyć do Wigilii

- Żartuję sobie, kiedy słyszę, że ktoś przykuwa się do kaloryfera. Jak chcą się to zrobić, niech to robią. Ważne jest, by w okienkach informacyjnych byli już dziennikarze a nie funkcjonariusze partyjni. Żyjemy w państwie prawa, a jeśli zostaną podjęte konkretne decyzje, to jedynie zdesperowani ludzie mogą ten stan rzeczy kwestionować - dodał.