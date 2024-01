Komisja ds. wyborów kopertowych. Sasin: Stawię się bez żadnych obaw

Dopytywany czy stawi się "chętnie, bez żadnych obaw, bo nie ma nic na sumieniu", odpowiedział, że "stawi się bez żadnych obaw". - Ta komisja, od początku to mówiliśmy, w takim zakresie, w jakim zarysowała to rządząca większość, czyli jako próba osądzania polityków PiS odpowiedzialnych za przeprowadzenie wyborów, ona oczywiście nie miała sensu - przekonywał.

Odnosząc się do podejmowanych decyzji ws. wyborów podkreślił, że "każdy działał w zakresie swoich kompetencji". - Zgodnie z tzw. ustawą covidową rzeczywiście kompetencje do tego, żeby wydać odpowiednie decyzje Poczcie Polskiej, Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, ale również odpowiednim ministrom, w tym ministrowi aktywów państwowych, czyli mnie, ale również ministrowi spraw wewnętrznych, te kompetencje przynależały do premiera. To premier w ramach kompetencji te decyzje wydawał, a nie ja, bo nie miałem takich kompetencji - zaznaczył Jacek Sasin.