Morawiecki składa deklarację. Chodzi o zastąpienie prezesa PiS

Były premier był także pytany o wybory prezydenckie w 2025 r. i o to, czy będzie on kandydatem PiS na prezydenta. Morawiecki nie wykluczył takiego scenariusza, ale podkreślił, że jego formacja zadecyduje o tym pod koniec roku. - Tę decyzję podejmie komitet polityczny PiS za 10 miesięcy mniej więcej - oświadczył.

Marcin Mastalerek wysłał prezesa PiS na emeryturę

- Nie ma sensu podejmować dyskusji w tych sprawach. Moja kadencja jako prezesa PiS upływa w 2024 r., jeszcze przed wyborami prezydenckimi. Nastąpi wtedy wybór nowego szefa partii. Jeżeli nie będzie nadzwyczajnych wydarzeń, to tak zostanie to przeprowadzone. Kongres PiS zadecyduje, kto ma być nowym szefem. Sądzę, że nie może być to ktoś z krótkim stażem w naszej partii. Musi być to ktoś młodszy ode mnie o pokolenie, sprawdzony w ogniu i lodowatej wodzie. U nas tacy ludzie są - odpowiedział.