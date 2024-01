Wywiad z Jarosławem Kaczyńskim wyemitowała Telewizja Republika we wtorek po godz. 19:30. Stało się to tuż po tym, jak Polsat News ustalił, iż skazani politycy PiS Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani przez policję na terenie Pałacu Prezydenckiego . Rozmowa z prezesem PiS najpewniej została jednak nagrana wcześniej .

Stwierdził też, że ma miejsce "zniszczenie państwa prawa" i w tym wypadku wchodzą w grę "ciężkie przepisy" Kodeksu karnego. - Jesteśmy w rzeczywistości, w której ludzie, którzy walczyli z przestępczością, zwłaszcza gospodarczą, przestępczością w sferach wyższych , mają być za to wsadzeni do więzienia i to mimo tego że prezydent ich ułaskawił po pierwszym arcyskandalicznym wyroku - uznał.

Protest 11 stycznia. Jarosław Kaczyński: Po wiecu będzie marsz pod siedzibę TAI

Jak dodał Kaczyński, "Polska jest dziś krajem, w której trudno mówić o jakiejkolwiek praworządności ", a także stwierdził, że będziemy mieli " więźniów politycznych ". Mówił też o przeniesieniu terminów posiedzeń Sejmu - z obecnego na przyszły tydzień, o czym pierwsza informowała Interia. Jego zdaniem to "nie ma nic wspólnego" z manifestacją , na jaką PiS zaprasza zwolenników do Warszawy na najbliższy czwartek.

- Ta pacyfikacja nie jest celem samym w sobie, ona ma służyć czemuś dalej idącemu. Realizacji planu, który został wprowadzony do umowy koalicyjnej na podstawie której powstał rząd niemiecki. Później mówił o tym kanclerz Scholz , a dzisiaj jest to zaawansowany proces w UE. Chodzi o zmianę traktatów - mówił.

Jarosław Kaczyński: Możliwe są prowokacje

Polityk został także zapytany, czy obawia się prowokacji podczas wiecu 11 stycznia. - To jest możliwe. Uczynimy wszystko żeby tego nie było. Próby mogą być podejmowane. Czasem wystarczy perswazja. To nie zawsze muszą być prowokatorzy, ale po prostu krewcy ludzie, którzy swoje emocje chcą wyrazić w sposób przekraczający, to co dopuszczalne - mówił.