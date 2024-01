- Dziś zabrano wolność nauczycielom, bo powiedziano im czego nie mogą robić w swojej pracy (...) To pokazuje, jak lekceważąco podchodzi się do zawodu nauczyciela - mówiła podczas konferencji prasowej była minister edukacji za rządów PiS Anna Zalewska. - W budżecie na 2024 rok zaplanowaliśmy kolejne podwyżki. Nie było roku bez podwyżek dla nauczycieli, oni po prostu na to zasługują - dodawała.