Tymczasem tuż po wyborach w oficjalnych wypowiedziach polityków Koalicji Obywatelskiej zniknęło wszystko to, co po przecinku. Nawet zapytana przez nas o to wprost minister edukacji Barbara Nowacka mówiła wyłącznie o podwyżkach rzędu 30 proc., nie odnosząc się do kwestii 1500 zł. Pytanie było zasadne, bo według wyliczeń redakcji ekonomicznych, nie dla każdego nauczyciela 30-procentowa podwyżka oznaczałaby wyższą pensję o przynajmniej 1500 zł.