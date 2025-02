- Strachy na lachy. Donald Tusk i to towarzystwo myśli, że mnie przestraszy. (...) Nie sądzę, żeby to był ich (członków komisji - red.) pomysł, by dokonać autodestrukcji i kompromitacji, jak to widzieliśmy wczoraj (w piątek - red.) na obrazkach - powiedział polityk i dodał, że w jego przekonaniu polecenie w tej sprawie "przyszło z KPRM".

Reklama