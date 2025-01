Zbigniew Ziobro zatrzymany. Akcja policji w Republice

- Podporządkuję się pana zaleceniom (...) Chciałbym pana poinformować jednak, że mamy do czynienia z sytuacją, w której doszło do złamania zasad prawa , ponieważ polska konstytucja mówi, że wyroki polskiego Trybunału Konstytucyjnego są ostateczne i niepodważalne - mówił Ziobro i przedstawił mundurowemu wydruk wyroku TK.

Zbigniew Ziobro zatrzymany przez policję. Wniosek o areszt

- Szanując to, że działacie na rozkaz jako formacja, podporządkuję się oczywiście pana zaleceniom. Mamy do czynienia z sytuacją, w której rząd Donalda Tuska łamie prawo. Wyrzucił dziennikarzy przy pomocy silnych panów z mediów publicznych, wbrew prawu, wyrzucił prokuratora krajowego z jego gabinetu - mówił Ziobro, zwracając się do policjanta, który dokonywał jego zatrzymania.