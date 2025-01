Tuż przed zatrzymaniem Zbigniewa Ziobry w siedzibie Telewizji Republika doszło do awantury. Nie zabrakło emocjonalnych okrzyków. Część obecnych na miejscu osób wzywała pracowników stacji, by wpuścili funkcjonariuszy. Zwolennicy byłego ministra sprawiedliwości apelowali do policjantów o to, by odstąpili od swoich czynności - "zostawili Ziobrę, a zamknęli Adama Bodnara".