W skrócie Polska Grupa Zbrojeniowa planuje zwiększyć eksport broni testowanej w Ukrainie i nawiązać ściślejszą współpracę z największymi firmami zbrojeniowymi Europy Zachodniej.

PGZ rozważa sprzedaż przenośnych zestawów obrony powietrznej, haubic oraz otwarcie na sektor prywatny poprzez oferowanie sprzętu o podwójnym zastosowaniu.

Polska jest zainteresowana udziałem w europejskim programie pożyczek na obronność SAFE oraz technologiczną wymianą w ramach przekazania Ukrainie myśliwców MiG-29.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Adam Leszkiewicz ogłosił, że PGZ chce zintensyfikować współpracować z niemiecką spółką, zajmującą się produkcją na potrzeby przemysłu obronnego, Rheinmetall, francuskim koncernem Thales oraz brytyjskim przedsiębiorstwem BAE Systems.

Zestawy obrony powietrznej i haubice. Polska chce je sprzedawać w Europie

Leszkiewicz w rozmowie z agencją Bloomberga zapowiadał, że państwowy holding zbrojeniowy zamierza pozyskać kontrakty zagraniczne, w tym na przenośne zestawy obrony powietrznej i haubice, które zostały przetestowane bojowo w Ukrainie oraz rozszerzyć bazę klientów poza polską armię poprzez sprzedaż sprzętu o podwójnym przeznaczeniu sektorowi prywatnemu.

"Ten krok następuje w momencie, gdy Unia Europejska odblokowuje fundusze przeznaczone na modernizację przemysłu obronnego w obliczu inwazji Rosji na Ukrainę. Polscy dostawcy sprzętu obronnego borykają się z dużymi trudnościami w zaspokajaniu popytu ze strony rządu, ponieważ kraj zwiększa budżet obronny do prawie 5 proc. PKB do 2026 roku" - pisze Bloomberg.

Leszkiewicz zaznaczył, że Polska zamierza wziąć udział w unijnym programie pożyczek na obronność SAFE o wartości 150 mld euro. Zauważył, że plan ten "preferuje" finansowanie projektów opierających się na współpracy paneuropejskiej.

Prezes PGZ podkreślał również, że współpraca między europejskimi firmami zbrojeniowymi "od wielu, wielu lat nie istnieje".

- Dziś szukamy partnerów, aby się czegoś nauczyć albo w zakresie zakupów, czy też wspólnej produkcji wyrobów opartych na nowych technologiach - zauważył Leszkiewicz.

Polska przekaże Ukrainie samoloty MiG? Chce dostępu do nowych technologii

Bloomberg dodaje, że polska firma współpracuje już z francuskim Thales i brytyjską firmą Babcock International Group w zakresie fregat, z BAE Systems w zakresie amunicji oraz z niemiecką spółką Rheinmetall w zakresie produkcji pojazdów opancerzonych.

Wcześniej pojawiły się informacje, iż Polska rozważa przekazanie Ukrainie samolotów MiG-29 w zamian za pozyskanie nowoczesnych technologii rakietowych i dronowych. Sztab Generalny Sił Zbrojnych RP podkreślał, że będzie to "element sojuszniczej polityki wspierania Ukrainy i utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO".

"Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" - dodano w oświadczeniu.

Zgodnie z planami zadania dotychczas realizowane przez MIG-29 zostaną przejęte przez nowocześniejsze samoloty F-16 oraz FA-50.

Źródło: Bloomberg, Unian

"Graffiti". Konfederacja "rozbije monopol NFZ-u"? Bryłka: Dokładnie tak Polsat News