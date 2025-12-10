Rosja "traci suwerenność"? Mają powody do niepokoju, alarmujące dane

Dorota Hilger

"Odnotowujemy faktyczne nasilenie procesu utraty suwerenności części terytorium Rosji na korzyść Chin" - wskazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W jego ocenie dotyczy to przede wszystkim kwestii deficytowych zasobów naturalnych, które są sprzedawane Pekinowi. Jak dodał, Ukraina przygląda się tej sytuacji szczególnie uważnie.

Mężczyzna w garniturze stoi na tle mapy satelitarnej przedstawiającej północną i środkową część Azji z wyraźnie zaznaczonymi krajami: Rosja, Mongolia, Chińska Republika Ludowa.
Rosja "traci suwereność na rzecz Chin". Włodymyr Zełenski ostrzegaMaptiler / PoolGetty Images

W skrócie

  • Chiny przejmują kontrolę nad terenami Rosji, szczególnie bogatymi w surowce - twierdzi Ukraina.
  • Współpraca Pekinu z Kremlem nasila się, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym.
  • Zełenski apeluje o monitorowanie relacji Moskwa-Pekin ze względu na interesy Ukrainy i partnerów.
"Odnotowujemy faktyczne nasilenie procesu utraty suwerenności części terytorium Rosji na korzyść Chin. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie terenów bogatych w zasoby naturalne i sprzedaż deficytowych zasobów Chinom" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.

Ukraiński prezydent dodał, że "Chiny podejmują kroki w celu zintensyfikowania współpracy z Rosją". "W szczególności dotyczy to przemysłu zbrojeniowego. Wywiad naszych partnerów dysponuje podobnymi informacjami" - wskazał ukraiński polityk.

Prezydent wysłuchał raportu szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SZRU) Ołeha Iwaszczenki na temat sytuacji politycznej wokół Ukrainy oraz sytuacji gospodarczej w Rosji w kontekście chińskich inwestycji, technologii i priorytetów politycznych Pekinu.

Rosja "traci suwerenność na rzecz Chiny". Wołodymyr Zełenski ostrzega

Zełenski zlecił SZRU szczegółowe monitorowanie współpracy między Moskwą a Pekinem we wszystkich aspektach dotyczących interesów narodowych Ukrainy oraz interesów partnerów w Europie i Ameryce.

"Bezpieczeństwo globalne nie może ucierpieć z powodu nie zmniejszającego się apetytu Rosji na agresję" - zaapelował.

Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie, a rosyjską inwazję nazywają "kryzysem" w tym kraju.

Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. współpracy wojskowej. ChRL wydaje też miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.

