Rosja "traci suwerenność"? Mają powody do niepokoju, alarmujące dane
"Odnotowujemy faktyczne nasilenie procesu utraty suwerenności części terytorium Rosji na korzyść Chin" - wskazał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W jego ocenie dotyczy to przede wszystkim kwestii deficytowych zasobów naturalnych, które są sprzedawane Pekinowi. Jak dodał, Ukraina przygląda się tej sytuacji szczególnie uważnie.
W skrócie
- Chiny przejmują kontrolę nad terenami Rosji, szczególnie bogatymi w surowce - twierdzi Ukraina.
- Współpraca Pekinu z Kremlem nasila się, zwłaszcza w przemyśle zbrojeniowym.
- Zełenski apeluje o monitorowanie relacji Moskwa-Pekin ze względu na interesy Ukrainy i partnerów.
"Odnotowujemy faktyczne nasilenie procesu utraty suwerenności części terytorium Rosji na korzyść Chin. Chodzi przede wszystkim o wykorzystanie terenów bogatych w zasoby naturalne i sprzedaż deficytowych zasobów Chinom" - napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Ukraiński prezydent dodał, że "Chiny podejmują kroki w celu zintensyfikowania współpracy z Rosją". "W szczególności dotyczy to przemysłu zbrojeniowego. Wywiad naszych partnerów dysponuje podobnymi informacjami" - wskazał ukraiński polityk.
Prezydent wysłuchał raportu szefa Służby Wywiadu Zagranicznego (SZRU) Ołeha Iwaszczenki na temat sytuacji politycznej wokół Ukrainy oraz sytuacji gospodarczej w Rosji w kontekście chińskich inwestycji, technologii i priorytetów politycznych Pekinu.
Rosja "traci suwerenność na rzecz Chiny". Wołodymyr Zełenski ostrzega
Zełenski zlecił SZRU szczegółowe monitorowanie współpracy między Moskwą a Pekinem we wszystkich aspektach dotyczących interesów narodowych Ukrainy oraz interesów partnerów w Europie i Ameryce.
"Bezpieczeństwo globalne nie może ucierpieć z powodu nie zmniejszającego się apetytu Rosji na agresję" - zaapelował.
Władze Chin deklarują neutralną postawę wobec rozpętanej przez Rosję pełnowymiarowej wojny przeciwko Ukrainie, a rosyjską inwazję nazywają "kryzysem" w tym kraju.
Jednocześnie w ciągu ostatnich trzech lat doszło do zacieśnienia współpracy między Pekinem a Moskwą w wielu dziedzinach, m.in. współpracy wojskowej. ChRL wydaje też miliardy dolarów na zakup rosyjskiej ropy.