Policjanci otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu kobiety ok. godziny 13:10 - przekazał w rozmowie z Interią podkom. Gustaw Janas z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach (ok. 13 km od Ropy).

Ropa. Śmiertelne postrzelenie. Nie żyje 80-latka

Kobiecie została udzielona pomoc medyczna, jednak 80-latka po kilku godzinach zmarła.

W związku ze zdarzeniem został zatrzymany 92-letni mieszkaniec gminy Ropa.

Na miejscu trwają czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Pracuje tam kilkudziesięciu policjantów, przyjadą też funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ustalane są przyczyny i motywy tragedii.

Podkom. Janas nie potwierdził, czy zatrzymany i zmarła kobieta byli ze sobą spokrewnieni lub dobrze się znali. Według nieoficjalnych doniesień RMF24.pl, mężczyzna był starszym bratem seniorki.

