Tragedia w Małopolsce. Zastrzelona 80-latka, trwa akcja służb
Do tragicznego zdarzenia doszło w środę w gminie Ropa (woj. małopolskie). 80-letnia kobieta zmarła kilka godzin po postrzeleniu. W sprawie zatrzymany został 92-letni mężczyzna. Na miejscu pracują służby.
Policjanci otrzymali zgłoszenie o postrzeleniu kobiety ok. godziny 13:10 - przekazał w rozmowie z Interią podkom. Gustaw Janas z Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach (ok. 13 km od Ropy).
Ropa. Śmiertelne postrzelenie. Nie żyje 80-latka
Kobiecie została udzielona pomoc medyczna, jednak 80-latka po kilku godzinach zmarła.
W związku ze zdarzeniem został zatrzymany 92-letni mieszkaniec gminy Ropa.
Na miejscu trwają czynności dochodzeniowo-śledcze pod nadzorem prokuratora. Pracuje tam kilkudziesięciu policjantów, przyjadą też funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ustalane są przyczyny i motywy tragedii.
Podkom. Janas nie potwierdził, czy zatrzymany i zmarła kobieta byli ze sobą spokrewnieni lub dobrze się znali. Według nieoficjalnych doniesień RMF24.pl, mężczyzna był starszym bratem seniorki.