Ziobro nie stawił się na wezwanie komisji. Wcześniej zakwestionował też opinię biegłego, zarzucając, że nikt nie kontaktował się z nim w tej sprawie, oraz że biegły nie miał dostępu do całości aktualnej dokumentacji medycznej.

Ziobro nie stawił się przed komisją ds. Pegasusa

- Minister Ziobro w ramach walki z kłamliwymi informacjami, rozpowszechnianymi przez część polityków z komisji śledczej o tym, że wyzdrowiał i może zeznawać, musiał opublikować zdjęcia i dokumentację, dowodzącą, że wciąż walczy z poważną chorobą - skomentował w rozmowie z Interią Sebastian Kaleta , poseł Suwerennej Polski , były wiceminister sprawiedliwości. - Został do tego zmuszony, by walczyć z kampanią kłamstw, którą rozpętano wokół jego choroby - dodał.

Kaleta podkreślał, że Zbigniew Ziobro nie ma obowiązku stawiennictwa przed sejmową komisją śledczą w związku z orzeczeniem TK. - Po wyroku TK formalnie ta komisja nie funkcjonuje, więc nie ma powodu, by minister Ziobro musiał się stawiać na jej wezwania - uważa poseł.

W podobnym tonie wypowiada się inny polityk Suwerennej Polski Michał Wójcik . - Po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego , który stwierdził, że nie może działać komisja śledcza do spraw Pegasusa - grupa przebierańców dalej wzywa ludzi na przesłuchania. Korzystają za pieniądze podatników ze światła, z toalety, wody mineralnej. Weźcie się do uczciwej roboty - napisał poseł w serwisie X.

Kolejne próby wezwania Ziobry przed komisję śledczą?

- Proszę też panią przewodniczącą, abyśmy jeszcze dzisiaj wyznaczyli kolejny termin wezwania pana Zbigniewa Ziobry przed komisję. Do trzech razy sztuka. Jeśli pan Ziobro będzie konsekwentnie unikał posiedzeń komisji, wystąpimy z wnioskiem o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie - zapowiedział poseł Lewicy Tomasz Trela . - Wszyscy są równi wobec prawa. Nawet pan Zbigniew Ziobro , któremu przez osiem lat wydawało się, że jest ponad prawem - dodał.

- To, co opowiada poseł Trela, jest nikczemne. Tak się zachowują hieny - mówi w rozmowie z Interią. - Stał się pieskiem gończym Tuska, który dużo krzyczy, ale niewiele z tego wynika - dodał.

Kaleta podkreśił także, że jak tylko Zbigniew Ziobro wyzdrowieje, to odniesie się do wszystkich zarzutów i rozwieje wszelkie wątpliwości, jakie pojawiły się wokół tej sprawy. - Minister Ziobro jest w trakcie rehabilitacji i potrzebuje jeszcze trochę czasu na pełny powrót do zdrowia - skwitował polityk Suwerennej Polski.