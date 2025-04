Chociaż w środę możemy się cieszyć słoneczną i spokojną aurą, a miejscami na południowym zachodzie będzie nawet 17 stopni Celsjusza, to ocieplenie nie utrzyma się jeszcze najwyżej kilka dni. W weekend do Polski wtargnie masa arktycznego powietrza, przynosząc przenikliwy mróz w nocy i opady śniegu w wielu miejscach , również na nizinach.

Obecna spokojna i ciepła aura utrzyma się do piątku włącznie. Jeszcze tego dnia w większości kraju temperatury wyniosą od 14 do nawet 19 stopni Celsjusza. Chłodniej będzie nad morzem i w rejonie Suwalszczyzny: 8-13 st. C. Będzie też spokojnie i bez opadów. Wszystko raptownie zmieni się już następnego dnia, kiedy do naszego kraju dotrze arktyczne powietrze z północy.