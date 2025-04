We wtorek komendant główny Ochotniczych Hufców Pracy Jerzy Budzyn zjawił się w Kielcach, by odwołać wojewódzkiego komendanta Wojciecha Bugaja. Skąd ta decyzja?

- Sytuacja wokół świętokrzyskiej komendy nie sprzyja pracy i cierpi na tym młodzież. W związku z tym pan komendant Wojciech Bugaj w poczuciu w obowiązku i odpowiedzialności, jaka na nim spoczywa, poprosił mnie o urlopowanie . Ponieważ OHP opiera się na pełnomocnictwach ustawowych, które mają komendanci, musiałem go z funkcji odwołać , żeby pełniącemu obowiązki zastępcy komendanta móc te pełnomocnictwa przekazać - tłumaczy Interii Jerzy Budzyn, komendant główny OHP.

Chodzi o sprawę, którą ujawniliśmy w Interii. - Czasami aż podnosił się z fotela, kiedy na mnie krzyczał. Na zawsze zapamiętam ten palec tuż przed moją twarzą. Boję się tego człowieka - mówiła o Bugaju jedna z pracownic, która zgłosiła do PIP mobbing.

- Jestem w związkach ponad 30 lat. Przeżyłam różnych komendantów z różnych opcji politycznych i takiej sytuacji nie było nigdy - tłumaczyła Interii Bożena Kucybała, lokalna działaczka związkowa, dodając, że ludzie boją się iść do pracy.

Raport pokontrolny trafił do rąk świętokrzyskiego komendanta Wojciecha Bugaja, który jednocześnie zwrócił się do PIP o jego utajnienie . Po kilku dniach zmienił zdanie, wnosząc o uchylenie wniosku.

Wojciech Bugaj w rozmowie z Radiem Kielce zapewnił, że nic nie wskazuje na to, by w raporcie znalazły się wnioski, które mogą go obciążać.