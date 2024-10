Ziobro wprost do premiera. Pokazał zdjęcia: "Niech wszyscy zobaczą"

"Gdy zachorowałem, wypuściłeś hejterów by kłamali, że wymyśliłem chorobę, bo boję się komisji śledczej . Przez Ciebie Donaldzie Tusku musiałem publicznie ujawnić śmiertelną chorobę i o złośliwym raku dowiedziały się moje małe dzieci. Teraz sprokurowaliście opinię i szerzycie kłamstwo, że jestem od dawna zdrowy, a ciężką operację i jej powikłania zmyśliłem " - napisał Zbigniew Ziobro .

Zbigniew Ziobro do Donalda Tuska: Niech wszyscy zobaczą

Do wpisu odniósł się w mediach społecznościowych Tomasz Trela. "Co innego choroba, co innego możliwość składania wyjaśnień. Proszę lepiej upublicznić aktualne zdjęcia, np. te z galerii handlowych. Czekam na pana o 10.00 w Sejmie" - napisał.