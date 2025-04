Donald Trump za cel obrał sobie jak najszybsze zakończenie wojny w Ukrainie, co zapowiadał jeszcze podczas kampanii wyborczej.

Zdaniem amerykańskich urzędników, z którymi rozmawiała agencja Reutera, żaden z celów prowadzących do zawieszenia broni "nie wydaje się obecnie możliwy do osiągnięcia".

To z kolei zwiększa prawdopodobieństwo, że wojna w Ukrainie będzie się przeciągać , a Kijów będzie potrzebował większego wsparcia od zachodnich sojuszników. Jak oceniono, byłoby to "przekleństwem dla Trumpa".

Waszyngton traci cierpliwość do Rosji. USA planują zwiększyć presję

Co więcej, dyskutowali też o tym, jaki rodzaj presji - gospodarczej lub dyplomatycznej, mógłby skłonić Rosję do porozumienia. "Rosnący gniew wobec Moskwy, w tym ze strony samego prezydenta, oznacza zmianę w wewnętrznych rozważaniach administracji na temat gotowości Moskwy do negocjacji" - ocenia Reuters.