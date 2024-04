Fala komentarzy po wywiadzie ambasadora Izraela. "Zero przyzwoitości"

"Dziś wieczorem na Youtube: ZERO przyzwoitości " - skomentował były premier Mateusz Morawiecki .

Polityk PiS Radosław Fogiel odniósł się do słów ambasadora Izraela o rzekomych antysemickich napisach na murach, które "odwiedzający Polskę rzekomo widzą na każdym kroku". "Najzwyklejsze kłamstwa. To się może zdarzyć, ale chyba nikt nie przyzna, że jest to powszechne" - zaznaczył.