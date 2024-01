- Nie jestem w stanie tego pojąć. To jest działanie jak z Orwellowskiego Ministerstwa Prawdy, ktoś uznał, że skoro coś dziś ukryje, to znaczy, że nigdy tego nie było - komentował Zdort dla Writualnemedia.pl. Dodawał, że Tygodnik TVP trzymał się "z dala od polskiej polityki", zajmując się tematami historycznymi, kulturalnymi i sprawami międzynarodowymi . - Trudno nas nawet oskarżyć, że braliśmy udział w jakiejś - domniemanej - propagandzie - dodawał.

Nowa strona TVP. Zniknęły artykuły o historii i kulturze

Fala komentarzy. Paulina Matysiak: Prostacka zemsta

"To kasowanie programów i nagrań to nic innego jak prostacka zemsta, w stylu 'teraz wam pokażemy'. To naprawdę niczemu dobremu nie służy" - stwierdziła posłanka.