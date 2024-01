W obu sprawach sąd uzasadnił decyzję brakiem podstaw prawnych organu, jakim jest minister kultury do powoływania rad nadzorczych i zarządów spółek medialnych.

Nowe rady nadzorcze i zarządy zostały powołane 19 grudnia. Jednak 27 grudnia minister podjął kolejną decyzję, stawiając TVP, Polskie Radio, PAP w stan likwidacji. To oznaczało, że w miejsce zarządów powołani zostali likwidatorzy.

Decyzje sądowe nie dotyczą jednak kwestii likwidacji i powołanych przez ministra likwidatorów TVP, Polskiego Radia i PAP . Wnioski w tej sprawie trafiły do sądu później, to osobne postępowania.

Decyzje sądów w sprawie TVP i Polskiego Radia. Co to zmienia?

Wydawać by się więc mogło, że decyzje sądu niewiele zmieniają w funkcjonowaniu TVP czy Polskiego Radia, którymi formalnie zarządzają dziś likwidatorzy.

Szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański widzi to jednak inaczej. Jego zdaniem decyzja sądu oznacza powrót poprzedniej rady nadzorczej jako jedynej legalnej. I nawet jeśli sąd uzna i wpisze likwidatora, który zastąpi zarząd, to będzie on musiał działać pod nadzorem "starej" rady nadzorczej. Zarówno w TVP, jak i Polskim Radiu.