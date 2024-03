Zdarzenie z policyjnym Black Hawkiem. Kierwiński: Dwa zawiadomienia do służb

MSWiA składa dwa zawiadomienia do prokuratury, w tym jedno dotyczące Macieja Wąsika - przekazał minister Marcin Kierwiński. To skutek kontroli resortu po wypadku policyjnego Black Hawka, do którego doszło podczas jednego z pikników, w którym brał udział były wiceszef MSWiA w rządzie PiS.