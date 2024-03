Maciej Wąsik o "Pegasusie Tuska"

- CBA w latach 2012-2015 dysponowało podobnym oprogramowaniem. To był "Pegasus Tuska". Wówczas szefem CBA był Paweł Wojtunik, koordynatorem służb specjalnych Jacek Cichocki, a premierem właśnie Donald Tusk - powiedział z kolei Maciej Wąsik. Polityk dodał też, że oprogramowanie to zakupiono we włoskiej firmie "Hacking team", a system nazywał się Galileo.