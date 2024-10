- Koszt wykupu takich ubezpieczeń jest niewspółmiernie wielki do strat, które mielibyśmy pokrywać - wskazuje rzeczniczka dodając, że zdarzeń z udziałem samochodów policyjnych jest niewiele. - Gdyby takich zdarzeń było 10 rocznie, takie ubezpieczenie byłoby opłacalne - dodaje.

"Rzeczpospolita" podaje, że warte ok. 350 tys. zł auto, którym jechał Boroń jest do kasacji. Zaś jeżeli prokuratura uzna winę kierowcy, poniesie on odpowiedzialność finansową w wysokości trzykrotnej pensji.