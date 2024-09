Następnie posłowie wyruszyli w kierunku pomnika Józefa Piłsudskiego, gdzie na prezesa Prawa i Sprawiedliwości czekała partyjna limuzyna. Miejsce otoczyła grupa protestujących, w tym osoby należące do Obywateli RP, która co miesiąc składa wieniec z tabliczką "pamięci ofiar Lecha Kaczyńskiego " sugerującą, że za wypadek Tu-154M pod Smoleńskiej doszło z winy prezydenta.

Miesięcznica smoleńska. "Kaczyński przeproś"