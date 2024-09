Wpis posła Konfederacji to odpowiedź na czwartkową wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego , w której ten zadeklarował swoją obecność na tegorocznych obchodach 11 listopada . Dodał, że po raz ostatni uczestniczył w nich w 2018 roku z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

"To nie są pańskie imieniny. Proszę skasować ten głupi wpis" - zdenerwował się w komentarzu publicysta Rafał A. Ziemkiewicz.

Marsz Niepodległości. Tumanowicz nie chce na uroczystości Kaczyńskiego

W czwartek Jarosław Kaczyński zapowiedział, że 14 września Prawo i Sprawiedliwości zorganizuje demonstrację przed siedzibą Ministerstwa Sprawiedliwości . Protest dotyczyć ma śledztwa prokuratury prowadzonego w związku z organizacją Marszu Niepodległości w 2018 roku. W środę policja wkroczyła do siedziby Stowarzyszenia Marsz Niepodległości oraz przesłuchała prezesa Bartosza Malewskiego. Funkcjonariusze pojawili się także w domu Roberta Bąkiewicza .

- To, że łamane jest prawo i konstytucja, że mamy stan bezprawia w Polsce, jest oczywiste, ale tym razem mamy do czynienia (...) z atakiem na uroczystość, w której uczestniczy dziesiątki tysięcy zwykłych Polaków - orzekł prezes PiS. Dodał, że działania służb to "próba pacyfikacji kraju, który ma być pozbawiony niepodległości".