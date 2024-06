Prezes PiS żąda nowego referendum. Natychmiastowa reakcja Sikorskiego

W ocenie Kaczyńskiego referendum było bojkotowane, tak, by było ono nieważne, "co się udało". - Od września będziemy zbierali podpisy pod żądaniem nowego referendum - ogłosił.

Jarosław Kaczyński żąda referendum ws. paktu migracyjnego. Radosław Sikorski reaguje

- To musi być podstawa do innego żądania, bo jesteśmy przekonani, że takie referendum, jeśli do niego dojdzie, wygramy. (Podstawa do - red.) żądania wypowiedzenia tego paktu migracyjnego - mówił Jarosław Kaczyński.