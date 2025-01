80. rocznica wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau zdominowała światowe wiadomości. Zjechały się głowy państw, są oficjalne delegacje i przemówienia. W obchodach rocznicy wyzwolenia biorą udział również rzeźbiarz Tomasz Rosiński ze Świdnicy i Piotr Kondratowicz , pedagog z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 12 dla Osób Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu . Wraz z młodzieżą zajmują się renowacją drewnianych elementów byłego obozu koncentracyjnego, dając świadectwo człowieczeństwa i dorosłości. Dlaczego to robią?

- Chcemy prowadzić nasze projekty w Auschwitz tak, aby niepełnosprawna młodzież po zwiedzeniu muzeum i warsztatach historyczno-kreatywnych (malowanie obok rzeźby) wychodziła z pozytywnym przesłaniem na przyszłość. Aby to nigdy się nie powtórzyło.

- Tylko niedawno odnowiliśmy ławki w alei brzóz, biurko z gabinetu SS, kredensy z archiwum, ławki w Brzezince koło sauny, wzmocniliśmy wejścia do schronu w pobliżu domu Rudolfa Hössa, komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz Birkenau - wylicza dolnośląski rzeźbiarz.

"To nie historia się powtarza"

- To nie historia się powtarza, to ludzie powtarzają historię - zastanawia się na głos Kondratowicz. - To motto przyświeca młodzieży z naszego ośrodka.