Życie w obozie

Bogumił Antoniewicz , jeden z pierwszych więźniów deportowanych do Auschwitz, wspominał po wojnie, że większość wśród nich stanowili ludzie młodzi. Najstarsi liczyli ok. 50 lat. Byli wśród nich przedstawiciele polskiej elity społecznej ; ludzie nauki, kultury, sztuki, politycy, duchowieństwo, lekarze, nauczyciele i studenci, prawnicy, żołnierze, a także osoby schwytane podczas ulicznych łapanek.

Czasami do obozu trafiały również dzieci - najczęściej przywiezione wraz z całymi rodzinami. Według oficjalnych raportów z 1,3 mln więźniów zesłanych do Auschwitz , około 232 tys. było poniżej 18. roku życia.

Wśród zesłanych do Auschwitz więźniów często byli członkowie ruchów partyzanckich. Nic więc dziwnego, że i w obozie powstał ruch oporu. Celami działań konspiracyjnych były miedzy innymi: pomoc w ucieczkach więźniów, dokumentowanie zbrodni hitlerowskich, próby dostarczenia informacji do ruchów partyzanckich znajdujących się poza obozem, a także przygotowanie na ewentualne powstanie zbrojne więźniów.

Eksperymenty pseudomedyczne i kary

Oprócz wycieńczającej pracy, znikomej ilości pożywienia, złych warunków sanitarnych i eksperymentów więźniowie byli poddawani karom wymierzanym w dowolny sposób. Za to samo wykroczenie więźniowie mogli zostać ukarani w różny sposób. Najczęściej stosowaną karą była chłosta, a do najczęstszych wykroczeń podlegających karom należały: wszelkie próby zdobycia dodatkowej żywności, różne formy uchylania się od pracy i uchybień w pracy, wykonywanie różnych czynności w nieregulaminowym czasie czy usiłowanie popełnienia samobójstwa.

Marsze śmierci. Jak wyglądała ewakuacja obozu?

Główny marsz prowadził do Wodzisławia Śląskiego oddalonego od Oświęcimia o 63 km. Tylko wzdłuż samej drogi naliczono ponad 600 ciał. Hitlerowcy w trakcie marszu dokonywali też masowych egzekucji, oddalając się z ofiarami od głównego traktu. W trakcie marszów śmierci zginęło co najmniej 15 tys. osób. Ci, którzy przeżyli, zostali załadowani do wagonów na węgiel i wywiezieni w głąb Niemiec, do innych obozów.