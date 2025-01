Kampania przed lutowymi wyborami do Bundestagu wkracza w decydującą fazę, co powoduje, że spory między partiami stają się coraz bardziej zacięte. Nawet zachowujący zwykle spokój kanclerz Scholz z SPD nie stroni od ostrych wypowiedzi, a ostatnio zarzucił konkurencyjnym partiom rozpowszechniania kłamstw na temat pomocy dla Ukrainy , odpierającej rosyjską inwazję.

Pomimo tego, w najbliższą środę, podczas uroczystości w Bundestagu z okazji Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu dojdzie przez moment do demonstracji jedności i zgody , co jest absolutnym minimum w przypadku tej rocznicy - pisze Robert Rossmann na łamach "SZ".

Dwa dni wcześniej, w poniedziałek, na uroczystości rocznicowe do Polski uda się szczególnie prominentna delegacja niemiecka . Ostatni raz delegacja o tak wysokiej randze uczestniczyła w uroczystościach pogrzebowych papieża Benedykta XVI w styczniu 2023 r. - podkreślił dziennik.

Niemcy. Wskazano delegację do Oświęcimia. Podział na dwa samoloty

Ze względów bezpieczeństwa niemiecka delegacja poleci do Polski dwoma samolotami. Kanclerz Scholz uda się własnym samolotem i przed południem spotka się z premierem Donaldem Tuskiem, zanim pojedzie do Oświęcimia. Prezydent Steinmeier zabierze na pokład swojego samolotu wicekanclerza Roberta Habecka z partii Zieloni. Z prezydentem miał lecieć także szef CDU i kandydat tej partii na kanclerza Friedrich Merz, ale z powodu kolizji terminów odwołał swój udział. Zastąpi go wiceszefowa CDU Karin Prien.