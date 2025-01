"Jesteśmy strażnikami pamięci". Andrzej Duda pojawił się w Oświęcimiu

Andrzej Duda w Auschwitz: Polacy są strażnikami pamięci

Prezydent podkreślił, że Polacy są obecnie "strażnikami pamięci" o zagładzie i spadkobiercami rotmistrza Witolda Pileckiego . - W jakimś sensie bolesnym można powiedzieć, że kontynuujemy niezwykłą misję, którą przyjął na siebie dobrowolnie i ochotniczo rotmistrz Pilecki, specjalnie dając się w obozie zamknąć po to, by dać świadectwo - powiedział.

Duda przekonywał, że Polska dba o miejsca, w których doszło do niemieckich zbrodni w czasie II wojny światowej po to, "by pamięć nie zginęła". - By zawsze pamiętano i przez tę pamięć świat nigdy więcej nie pozwolił by doszło do takiej dramatycznej katastrofy ludzkiej - mówił prezydent.