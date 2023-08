- Grunty lotniska Chopina w Warszawie zostaną wniesione do państwowej spółki z ustawowym zakazem prywatyzacji - oznajmił Mateusz Morawiecki. Premier odniósł się w ten sposób do ostatnich wypowiedzi polityków Koalicji Obywatelskiej z Campusu Polska w Olsztynie. Według opozycji rząd dąży do likwidacji lotniska Chopina w centrum stolicy - jego grunty miałyby zostać włączone w majątek Centralnego Portu Komunikacyjnego.