Włodzimierz Karpiński opuścił areszt. Kluczowe postanowienie marszałka Sejmu

Do kwestii uchylenia aresztu odniósł się w czwartek w Polsat News Michał Królikowski, prawnik i pełnomocnik Włodzimierza Karpińskiego . - Mój klient czeka na obronę, żeby opuścić areszt i spokojnie udać się do domu - oznajmił i zapowiedział, że polityk prawdopodobnie opuści areszt jeszcze tego samego dnia, "za kilka godzin" . Prawnik stwierdził, że "areszt w Polsce jest strukturalnie nadużywany", a w przypadku jego klienta jest "za długi i merytorycznie bezzasadny".

Karpiński w 2019 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego. Wówczas mandatu nie uzyskał. Europosłem został Krzysztof Hetman z PSL, który w wyniku październikowych wyborów dostał się do Sejmu. Mandat europosła powinien zostać przekazany kolejnej osobie z najwyższym wynikiem na liście. Jest nią Joanna Mucha z Polski 2050, która jednak również weszła do polskiej izby niższej. Następny w kolejce Riad Haidar zmarł w maju 2023 i tak kolejnym do objęcia mandatu w PE stał się oskarżony polityk PO. Karpiński zgodził się na przyjęcie mandatu, o czym powiadomił marszałka Sejmu i podpisał odpowiednie oświadczenie.