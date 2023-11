- W czwartek Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie wszczęła dochodzenie w sprawie publicznego propagowania ustroju faszystowskiego oraz nawoływania do nienawiści na tle różnic rasowych i wyznaniowych poprzez namalowanie w dniu 15 listopada 2023 roku w Warszawie dwóch znaków swastyki - poinformował w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej prok. Szymon Banna.

Dodał, że czyn ten jest zagrożony karą do trzech lat więzienia. - Podjęto czynności zmierzające do ustalenia sprawcy bądź sprawców tego czynu - przekazał Banna.

Zdewastowano ogrodzenie domu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. "Nie to mnie martwi"

Do zdarzenia doszło w środę wieczorem. "Zdewastowano ogrodzenie mojego domu, ale nie to mnie martwi. Łatwo je odmalować" - napisała w mediach społecznościowych Małgorzata Kidawa-Błońska. Nowa marszałek Senatu do wpisu dołączyła także zdjęcie bramy z symbolem namalowanym czarnym sprayem.