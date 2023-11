Z informacji przekazanej w czwartek przez Prokuraturą Krajową wynika, że w związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia stwierdzającego objęcie przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego , prokurator zmuszony był uchylić stosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Włodzimierz Karpiński wyjdzie na wolność. Jest decyzja prokuratury

"Przesłanką przemawiającą za koniecznością stosowania środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania jest realna obawa matactwa, na którą powoływał się poprzednio Sąd Apelacyjny w Katowicach, przedłużając tymczasowe aresztowanie i wprost wskazując, że obawa matactwa procesowego ze strony Włodzimierza K. jest niezwykle silna, gdyż doszło już do podjęcia przez niego działań noszących znamiona utrudniania śledztwa" - dodała PK.

W komunikacie podkreślono, że "w związku z wydaniem przez Marszałka Sejmu RP postanowienia stwierdzającego objęcie przez Włodzimierza K. mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, prokurator zmuszony był uchylić stosowany wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, pomimo, że zachodzą wielokrotnie potwierdzone przez sądy wskazane powyżej przesłanki procesowe, uzasadniające dalsze stosowanie tego środka zapobiegawczego".

"Pan Karpiński jest niewinny"

Do sprawy w Polsat News odniósł się już Michał Królikowski, prawnik, pełnomocnik Włodzimierza Karpińskiego. - Mój klient czeka na obronę, żeby opuścić areszt i spokojnie udać się do domu - powiedział. Na pytanie kiedy to się stanie odparł: - Myślę, że dziś, za kilka godzin - dodał.