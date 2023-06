Tym razem jednak Korwin-Mikke był o wiele ostrożniejszy od Brauna. Mówił przez chwilę o oświacie i służbie zdrowia, powiedział, że Konfederacja zajmie się Adamem Niedzielskim i rozliczy pandemię, a potem przeszedł do bieżącej polityki. - Wejdziemy do Sejmu i będziemy języczkiem u wagi. Ale nie po to, by wejść w koalicję. Konfederacja ma swój program i nie godzi się na bycie doczepką do jakiejś partii złodziei - mówił w swoim stylu.

Zdjęcie Janusz Korwin-Mikke podczas wystąpienia na konwencji Konfederacji 24.06.2023 / INTERIA.PL

- Jak oni chcą, niech dzwonią do nas i realizują nasz program, a jak nie to niech sobie zrobią wielka koalicję jak w Niemczech. My ich będziemy punktować i w następnych wyborach będziemy mieć ponad 50 procent - rozmarzył się na koniec. I dodał, że choć jego zdaniem młodzi liderzy Konfederacji nie dadzą się nikomu przekupić, to i tak w razie czego "na końcu jest jeszcze stary Korwin-Mikke, który im na to nie pozwoli".