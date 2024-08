Sprawozdanie finansowe PiS pod lupą. Mariusz Błaszczak: Chodzi o jedno

- Państwowa Komisja Wyborcza z dużym poślizgiem zajmuje się sprawozdaniem finansowym Prawa i Sprawiedliwości . Uważamy, że ten poślizg jest niczym niewytłumaczalny. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy inaczej traktowani. To jest skandal, to złamanie prawa - mówił na konferencji w Sejmie Mariusz Błaszczak .

- Uderzenie w Prawo i Sprawiedliwość ma na celu zniszczenie opozycji. Zarzuty, które nam stawiają, można równie dobrze postawić im. Nie jesteśmy gorszą partią polityczną. Nie pozwolimy traktować się tak, jak traktowani są nasi wyborcy na Campusie Polska - metodą ośmiogwiazdkową. To jest niedopuszczalne, to jest skandaliczne - oznajmił polityk.

Mariusz Błaszczak: Będziemy domagać się zadośćuczynienia

- Nikt nie ma wątpliwości, że do jawnej agitacji politycznej dochodziło na Campus Polska, wydarzeniu finansowanym z zewnętrznych, zagranicznych środków - powiedział Bochenek. - To z czym mamy do czynienia pokazuje, że są dwie miary, a my chcemy, aby były równe standardy dla wszystkich partii politycznych - dodał.