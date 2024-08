Beata Szydło gorzko. "Wielu miało tego po ludzku dosyć"

"Wiadomo było, że ówczesna opozycja bez skrępowania sieje nienawiść, szczuje na zwykłych ludzi, tylko za to, że popierają PiS. Ale politycy wysokiego szczebla są poniekąd przyzwyczajeni do bycia obiektem hejtu. To część ich pracy. Nasi zwolennicy i lokalni działacze reagowali na to znacznie gorzej - gdy nie mogli nawet napisać czegokolwiek na Facebooku, by nie być natychmiast wyzywani i lżeni. Wielu miało tego po ludzku dosyć" - dodaje Szydło.