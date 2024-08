Michał Woś - dawny wiceminister sprawiedliwości za czasów rządów PiS - usłyszał zarzut przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków , polegających na przekazaniu 25 mln zł ze środków Funduszu Sprawiedliwości na zakup oprogramowania Pegasus dla Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Politykowi Suwerennej Polski grozi za to kara do nawet 10 lat pozbawienia wolności .

Michał Woś z zarzutami. Zbigniew Ziobro reaguje

"W wolnej Polsce Michał Woś dostałby medal za pomoc służbom specjalnym w schwytaniu mafiosów, łapówkarzy czy szpiegów Moskwy jak Rubcowa. W Polsce 'praworządnej' chcą go za to wtrącić do więzienia. Do tego zakazali mu... rozmawiać z innymi posłami" - napisał lider Suwerennej Polski.