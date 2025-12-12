"Tutaj prezydent nie ma weta". Premier reaguje na kibicowską bandyterkę

W skrócie Premier Donald Tusk potępił akty przemocy ze strony pseudokibiców, w tym brutalny atak na 12-latka oraz napaść na kibiców z Hiszpanii.

Policja szybko zareagowała, zatrzymując część sprawców i zabezpieczając niebezpieczne przedmioty.

Premier zwrócił uwagę, że w przypadku takich przestępstw "prezydent nie ma prawa weta", co stanowi polityczny komentarz.

Premier Donald Tusk zamieścił w piątek w mediach społecznościowych wpis, w którym odniósł się do niedawnych wydarzeń z udziałem kibiców.

"Stadionowi bandyci znów aktywni. W Gdyni pobili ciężko dwunastolatka, koło Białegostoku zaatakowali młotkami i ostrymi przedmiotami hiszpańskich kibiców" - napisał szef polskiego rządu.

"Rozzuchwaleni jak nigdy. Policja już wyłapała część sprawców. Na szczęście tutaj prezydent nie ma prawa weta" - dodał Tusk, jednocześnie wbijając szpilę głowie państwa Karolowi Nawrockiemu.

O ataku na hiszpańskich kibiców informowała w czwartek Policja Mazowiecka. Jak przekazano w komunikacie, chwilę przed godz. 1 nad ranem mundurowi dostali zgłoszenie o "zamaskowanej grupie osób biegającej po trasie S8 w miejscowości Prosienica".

Po kilku minutach na miejscu zjawił się policyjny patrol. We wskazanej okolicy znajdowały się dwa autokary z kibicami z Hiszpanii.

Ataki pseudokibiców. Zatrzymano kilka osób, zabezpieczono przedmioty

"Okazało się, że przed jadące autokary wyjechały dwa samochody osobowe, blokując przejazd. Z pobliskiego lasu wybiegło kilkadziesiąt osób, część z nich była zamaskowana. Doszło do konfrontacji" - dodano.

Na szczęście nie doszło do eskalacji. Rannym została udzielona pomoc, a trzy osoby przewieziono do szpitala.

"W okolicy policjanci zatrzymali dwa pojazdy oraz cztery osoby, w tym jedna kobieta. Wszyscy to mieszkańcy Białegostoku. Do sprawy zatrzymano łącznie siedem osób" - przekazała policja, dodając, że zabezpieczono także przedmioty, które znaleziono przy napastnikach.

Z kolei do ataku na 12-latka, do którego również odniósł się we wpisie premier, doszło 4 grudnia. Grupa kilku około 20-letnich mężczyzn zwabiła chłopca do lasku, gdzie brutalnie go pobili.

Okazało się, że napastnikami byli kibice Arki Gdynia, z kolei 12-latek to kibic klubu Bałtyk Gdynia. Mężczyźni już wcześniej mieli grozić dziecku. Nieprzytomnego nastolatka z poważnymi obrażeniami znalazła matka, którą zaniepokoił brak kontaktu z synem.

