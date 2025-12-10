Atak nożownika w Myślenicach. Napastnik nie żyje

W skrócie Agresywny mężczyzna wtargnął do firmy w Myślenicach i zaatakował pracowników.

Podczas konfrontacji z policją napastnik nie podporządkował się rozkazom i został śmiertelnie postrzelony.

W Bydgoszczy doszło do podobnego ataku nożownika w centrum handlowym, gdzie poszkodowany został 14-latek.

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w środę tuż przed południem w Myślenicach.

"Około 11:45 policjanci otrzymali zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie uzbrojonym w kij bejsbolowy i nóż, który wtargnął na teren jednej z firm w Myślenicach i zaatakował dwie pracujące tam osoby" - przekazała w komunikacie małopolska policja.

Jednym z poszkodowanych został ochroniarz. Mężczyznę przewieziono do szpitala. Napastnik następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Myślenice. Policjant śmiertelnie postrzelił nożownika

Na podejrzanego natknęli się mundurowi, których wezwano po niebezpiecznym ataku.

"Agresor po zauważeniu policjantów zaatakował ich, trzymając nóż w ręce, nie reagując na kilkakrotne polecenia odrzucenia niebezpiecznego narzędzia wydawane przez funkcjonariuszy" - podano w komunikacie.

Jeden z funkcjonariuszy użył broni palnej, śmiertelnie raniąc nożownika. Na miejscu trwają czynności pod nadzorem prokuratora.

Bydgoszcz. Atak nożownika w centrum handlowym

W Interii informowaliśmy o ataku nożownika w bydgoskim centrum handlowym. 14-latek został ugodzony w przebieralni jednego ze sklepów.

- Nastolatek z obrażeniami brzucha został zabrany do szpitala - potwierdziła Interii przedstawicielka miejskiej policji. Jego stan zakwalifikowano jako ciężki.

- Na terenie sklepu pracownicy ochrony ujęli 21-latka, którego następnie przekazali funkcjonariuszom policji. Najprawdopodobniej mężczyzna ten ma związek ze zdarzeniem - poinformowała nadkom. Kowalska.

