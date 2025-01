Zdecydowana reakcja państw bałtyckich. Premier leci do Helsinek

- Było to spowodowane incydentami, które się powtarzały od pewnego czasu na Bałtyku. Te incydenty były związane z tzw. flotą cieni. To są statki rejestrowane w dziwny sposób, które głównie zajmują się transportem ropy. Wszystkie ślady wskazują, że jest to ropa rosyjska, omijają w ten sposób sankcje. Są to statki, które bardzo często nie spełniają żadnych norm ekologicznych, więc stanowią obiektywnie zagrożenie dla bezpieczeństwa ekologicznego Bałtyku, ale oczywiście to, co najbardziej poruszyło światową opinię publiczną to udział tych statków w akcjach wprost dywersyjnych - wskazał.

