Estonia zwiększy uprawnienia marynarki. "Chcemy reagować na Bałtyku"

Stosowny projekt przepisów przedstawiono już radzie ministrów. Każdorazowo w razie konieczności użycia siły, stosowne pozwolenie będzie wydawać minister obrony. - Chcemy by Estonia mogła zareagować na całym obszarze morskim, w tym w wyłącznej strefie ekonomicznej - dodał Pevkur.

Plany estońskich władz odnoszą się bezpośrednio do ostatniego incydentu związanego z uszkodzeniem w Zatoce Fińskiej podmorskich kabli przesyłowych : elektroenergetycznego EstLink 2 między Estonią a Finlandią oraz kilku międzynarodowych kabli telekomunikacyjnych, co miało miejsce 25 grudnia 2024 roku.

Estonia. Przerwanie podmorskich kabli w Zatoce Fińskiej

Podejrzewany jest o to tankowiec Eagle S, który - jak się zakłada - należy do rosyjskiej floty cieni. Jednostka, która pływa pod banderą Wysp Cooka, realizowała kurs z Petersburga w stronę Egiptu z ładunkiem rosyjskiego paliwa. Fińska policja podejrzewa, że do uszkodzeń kabli doszło przez przeciągnięcie po dnie, na odcinku około 100 km, kotwicy statku.