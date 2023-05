Zwrócił też uwagę na dynamikę zachodzących zmian. - Sprzęt, którym wsparliśmy Ukrainę, został zastąpiony nowoczesnym sprzętem ze Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej - powiedział.

Minister zaznaczył, że rozwój obronności to nie tylko zwiększenie bezpieczeństwa, ale też zwiększenie statusu Polski na arenie międzynarodowej. Zwrócił się do narodu z prośbą, "żeby pozwolił nam kontynuować nasze wysiłki", poprzez nadanie jesienią mandatu na dalsze sprawowanie władzy.

Szef MSZ podczas panelu poświęconemu bezpieczeństwu mówił o potrzebie dążenia do coraz większej konsolidacji świata Zachodu, wobec zagrożenia z Moskwy. - Jako jedno z nielicznych państw wypełniamy zobowiązanie przeznaczania min. Dwa proc. PKB na obronność. W tamtym roku było to około trzy proc., a w tym będzie ponad cztery proc. Polska staje się liderem w regionie - podkreślił Zbigniew Rau.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

Kolejnym tematem konwencji jest bezpieczeństwo energetyczne oraz bezpieczna i tania energia. Minister aktywów państwowych Jacek Sasin nakreślił sytuację w jakiej znajduje się Polska w obliczy wojny w Ukrainie oraz wprowadzanemu przez Brukselę pakietowi Fit for 55.

- Będziemy do końca walczyć o to, by polityka klimatyczna UE uwzględniała nasz polski interes i naszą polską specyfikę - zapewniał.

Sasin przypomniał o realizacji programów rozwoju odnawianych źródeł energii, ale zaznaczył, że to nie wszystko. - Samo OZE nie zapewni nam dobrej przyszłości energetycznej. Potrzebna jest energetyka jądrowa - mówił. Podkreślił, że w Polsce mają powstać trzy elektrownie jądrowe. Jedna z nich to "projekt biznesowy, unikalny i nowatorski". - To projekt realizowany przez państwowe PGE oraz największą prywatną, polską spółkę energetyczną czyli ZE PAK - wymieniał.